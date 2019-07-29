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«Томь» догнала «Химки» в турнирной таблице ФНЛ

Главная Спорт
Томск
11:32 29 Июля 2019
победа, футбол, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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В пятом туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь» дома обыграла ивановский «Текстильщик» со счетом 2:1. Победа позволила томичам догнать в турнирной таблице лидера – подмосковные «Химки», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Оба гола хозяев в воскресном матче провел Павел Киреенко. В первом случае на 36-й минуте ему помог газон. После дальнего и не самого сильного удара мяч скакнул по траве и вратарь не смог его поймать. На 64-й минуте Павел Киреенко задержался на самой линии офсайда, получил мягко заброшенный в штрафную площадь мяч и спокойно обыграл голкипера.

Один мяч ивановцы отыграли спустя несколько минут. Это был первый гол, пропущенный «Томью» на своем стадионе в этом первенстве.

«Во втором тайме немного приостановились по движению, дали шанс сопернику. Хорошо, что дотерпели, сезон длинный, это не первая игра когда нас прижмут к штрафной. Не скажу, что у нас была какая-то паника в обороне, но нам не хватило свежести», - прокомментировал ход игры главный тренер хозяев Василий Баскаков.

В этом туре «Химки» притормозили свою победную поступь, сыграв вничью в Волгограде с «Ротором» 1:1. Поэтому подмосковную команду догнали сразу «Томь» и московский клуб «Чертаново». У всех трех команд по 13 очков.

3 августа «Томь» играет в Томске с другой сибирской командой ФНЛ – красноярским «Енисеем». В прошедшем туре красноярцы уступили дома «Краснодару-2» 0:1 и откатились на 18-е место.

Фото: Дмитрий Шуба/официальный сайт ФК «Томь»

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