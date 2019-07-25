«Томь» поднялась на вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ

Счет 2:0 становится «любимым» для томской «Томи» в этом сезоне первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). На этот раз сибиряки с таким результатом обыграли курский «Авангард», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Игра состоялась вчера вечером в Томске. Преимущество хозяев не вызывало особых сомнений по ходу всего матча, но голы удалось забить только во втором тайме. На 61-й минуте Максим Житнев из полукруга штрафной площади направил мяч точно в левую от вратаря «девятку». Спустя шесть минут Максим Казанков спокойно реализовал пенальти.

Таким образом, «Томь» из четырех матчей чемпионата в трех добилась побед со счетом 2:0. Это позволило команде подняться на вторую строчку в турнирной таблице с 10 очками. Столько же у московских «Торпедо» и «Чертаново», а также у ярославского «Шинника».

Впереди только «Химки», которые в матче прошедшего тура разгромили красноярский «Енисей» 4:0. У подмосковной команды 12 очков и фантастическая разница забитых и пропущенных мячей – 16-3.

Фото: Дмитрий Шуба/сайт футбольного клуба «Томь»