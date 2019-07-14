Томские футболисты играют дома, как в гостях

Во втором туре первенства Футбольной национальной лиги томская «Томь» одержала вторую победу со счетом 2:0. На это раз – дома над «Армавиром», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Первый гол забил в первом тайме Павел Кириенко. После его мощного удара из-за пределов штрафной площади мяч вонзился в правую от вратаря «девятку». Буквально через несколько минут медикам пришлось выносить его с поля на носилках. Как выяснилось, после случившегося еще до гола столкновения 21-й номер «Томи» играл с сотрясением мозга. Второй гол на счету защитника Исмаила Эдиева. Он забил его во втором тайме головой после подачи углового.

Таким образом, «Томь» остается вместе с московским «Торпедо» одной из двух команд, которые еще не пропускали в этом чемпионате. Забито же уже четыре. Причем, сделали это четыре разных игрока. В первом туре в Нижнем Новгороде местному клубу забивали Максим Житник и Алексей Шуиских. В числе лидеров с шестью очками после двух туров, помимо томичей и «Торпедо», также «Химки», «Чертаново», «Ротор» и «Шинник».

20 июля «Томь» играет на выезде с владивостокским «Лучом».

Фото: Дмитрий Шуба/сайт футбольного клуба «Томь»