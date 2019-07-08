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Дворец спорта имени Сергея Белова построят на окраине Томска

Главная Спорт
Томск
15:00 8 Июля 2019
общество, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Власти Томска определились с местом для строительства Дворца спорта и зрелищ имени Сергея Белова — олимпийского чемпиона по баскетболу. Объект появится на улице Обручева – в восточной части города, неподалеку от густонаселенного микрорайона «Солнечный». Выбор участка городские власти объяснили хорошей транспортной доступностью территории, а также наличием зеленой зоны поблизости, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

«Мы понимали, что такой большой спортивный центр должен быть расположен в месте с хорошей транспортной доступностью, чтобы ребятишки и взрослые могли свободно добираться на занятия и на мероприятия, которые там будут проходить», — пояснил мэр Томска Иван Кляйн.

Добавим, что проектирование Дворца спорта начнется в 2019 году, средства на эти цели предусмотрены в городском бюджете.

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