Дворец спорта имени Сергея Белова построят на окраине Томска

Власти Томска определились с местом для строительства Дворца спорта и зрелищ имени Сергея Белова — олимпийского чемпиона по баскетболу. Объект появится на улице Обручева – в восточной части города, неподалеку от густонаселенного микрорайона «Солнечный». Выбор участка городские власти объяснили хорошей транспортной доступностью территории, а также наличием зеленой зоны поблизости, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы понимали, что такой большой спортивный центр должен быть расположен в месте с хорошей транспортной доступностью, чтобы ребятишки и взрослые могли свободно добираться на занятия и на мероприятия, которые там будут проходить», — пояснил мэр Томска Иван Кляйн.

Добавим, что проектирование Дворца спорта начнется в 2019 году, средства на эти цели предусмотрены в городском бюджете.