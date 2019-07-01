Томские футболисты дважды сыграли вничью в контрольных матчах

Томская «Томь» провела два из трех контрольных матчей на подмосковной спортивной базе Кратово. Оба они завершились вничью, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, в Подмосковье томичи отправились на прошлой неделе. Первая игра – с курским «Авангардом», занявшим в чемпионате Футбольной национальной лиги 2018-2019 годов восьмое место, – состоялась 27 июня. Она прошла под дождем и завершилась со счетом 0:0.

Гораздо результативнее оказался второй поединок 30 июня. Если первоначально объявлялось, что соперником «Томи» будет СКА из Ростова-на-Дону (команда выступает в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги, ПФЛ), то затем в программу игр пришлось внести изменения. Против сибиряков вышел московский «Арарат», вернувшийся в ПФЛ.

В первом тайме томичи упустили несколько верных моментов, после чего «араратовцы» забили подряд два гола – на 20-й и 23-й минутах. В первом случае защитник «Томи» неудачно сбросил мяч вратарю, а во втором также неудачно пытался его отбить. В результате, мяч оба раза попадал к нападающему москвичей и тот не промахивался с близкого расстояния.

Во втором тайме сибирякам удалось «расколдовать» ворота соперника. В самом начале второй половины Максим Казанков забил после навеса с левого фланга атаки. Затем Максим Житнев реализовал пенальти (пришлось добивать отраженный голкипером мяч), а на 59-й минуте Николай Калинский вывел сибиряков вперед. Уйти от поражения «Арарат» сумел за несколько минут до конца – 3:3.

Заключительный контрольный матч «Томь» проведет против «Сатурна» из Раменского 3 июля.

Фото: пресс-служба ФК «Томь»