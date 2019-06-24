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«Томь» завершит подготовку к футбольному сезону в Подмосковье

Главная Спорт
Томск
20:30 24 Июня 2019
футбол, сезон, подготовка
Автор: Sibnovosti.ru
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На этой неделе томский футбольный клуб «Томь», готовящийся к очередному сезону в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), отправится на контрольные матчи в Подмосковье. О расписании предстоящих игр сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Последний этап подготовки «Томь» проведет на спортивной базе в Кратово. Здесь же и состоятся три ее игры. 27 июня предстоит встреча с коллегами по ФНЛ – курским «Авангардом». 30 июня сибиряки сыграют со СКА из Ростова-на-Дону (команда выступает в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги), 3 июля – с «Сатурном» из Раменского (зона «Центр»).

А уже 7 июля пройдет первый матч первенства ФНЛ. Томичи встретятся в Нижнем Новгороде с местной командой. На родном стадионе «Томь» болельщики увидят только во втором туре, в игре с «Армавиром».

Напомним, в минувшую субботу «Томь» принимала дома красноярский «Енисей» в контрольном матче, которых завершился со счетом 0:0.

Фото: pixabay.com

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