«Томь» взяла полузащитника из новосибирской «Сибири»

Футболист Павел Кириенко, отыгравший сезон 2018/2019 за «Сибирь», в новом сезоне не будет выступать ни за один из новосибирских клубов. Полузащитник подписал контракт с томской «Томью», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня «Томь» проинформировала о приходе в команду четырех новичков. В их числе вратарь Денис Вавилин, защитники Александр Горбатюк и Виталий Каленкович, а также полузащитник Павел Кириенко.

До этого уроженец Санкт-Петербурга Кириенко сыграл один сезон за новосибирскую «Сибирь». Забил шесть голов и отдал две голевые передачи. В «Томи» он получил 21-й номер, контракт подписан на один сезон. Ровно год назад на сайте «Сибири» было опубликовано его интервью.

«Я люблю больше действовать на фланге, в атаку. В «Динамо» (из Санкт-Петербурга – Sibnovosti.ru) меня рассматривали в качестве «10-го номера», но мой козырь – при смещениях справа в центр бить в дальний угол. За счет этого забил немало голов», - сказал тогда игрок.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Сибирь» вылетела из Футбольной национальной в Профессиональную футбольную лигу (ФНЛ и ПФЛ). «Томь» же осталась в ФНЛ. Тем временем, как сообщали Sibnovosti.ru, власти Новосибирской области решили создать новый клуб «Новосибирск», перед которым поставлена задача вернуться в ФНЛ, а в перспективе 2030 года – выйти в Российскую премьер-лигу.

Александр Горбатюк является воспитанником новосибирского футбола, а Денис Вавилин известен своим выступлением за красноярский «Енисей».

Фото: сайт футбольного клуба «Сибирь»