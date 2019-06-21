21 июня
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

«Томь» взяла полузащитника из новосибирской «Сибири»

Главная Спорт
Томск
15:03 21 Июня 2019
футбол, контракт, игрок
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Футболист Павел Кириенко, отыгравший сезон 2018/2019 за «Сибирь», в новом сезоне не будет выступать ни за один из новосибирских клубов. Полузащитник подписал контракт с томской «Томью», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня «Томь» проинформировала о приходе в команду четырех новичков. В их числе вратарь Денис Вавилин, защитники Александр Горбатюк и Виталий Каленкович, а также полузащитник Павел Кириенко.

До этого уроженец Санкт-Петербурга Кириенко сыграл один сезон за новосибирскую «Сибирь». Забил шесть голов и отдал две голевые передачи. В «Томи» он получил 21-й номер, контракт подписан на один сезон. Ровно год назад на сайте «Сибири» было опубликовано его интервью.

«Я люблю больше действовать на фланге, в атаку. В «Динамо» (из Санкт-Петербурга – Sibnovosti.ru) меня рассматривали в качестве «10-го номера», но мой козырь – при смещениях справа в центр бить в дальний угол. За счет этого забил немало голов», - сказал тогда игрок.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Сибирь» вылетела из Футбольной национальной в Профессиональную футбольную лигу (ФНЛ и ПФЛ). «Томь» же осталась в ФНЛ. Тем временем, как сообщали Sibnovosti.ru, власти Новосибирской области решили создать новый клуб «Новосибирск», перед которым поставлена задача вернуться в ФНЛ, а в перспективе 2030 года – выйти в Российскую премьер-лигу.

Александр Горбатюк является воспитанником новосибирского футбола, а Денис Вавилин известен своим выступлением за красноярский «Енисей».  

Фото: сайт футбольного клуба «Сибирь»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Спорт / НОВОСТИ
Новости Томска: Томская футбольная команда осталась в ФНЛ

Томская футбольная команда осталась в ФНЛ

3 Июня 2019 г.
Победы над «Уфой» в повторном матче не хватило для общей победы
Новости Томска: «Томь» проиграла первый матч за право перейти в РПЛ

«Томь» проиграла первый матч за право перейти в РПЛ

31 Мая 2019 г.
Сибиряки пропустили по мячу в каждом тайме
Новости Томска: Сегодня определится соперник «Томи» в играх на право перейти в РПЛ

Сегодня определится соперник «Томи» в играх на право перейти в РПЛ

26 Мая 2019 г.
Регулярное первенство ФНЛ завершилось для томской команды ничьей в Воронеже
Новости Томска: «Томь» будет бороться за выход в РПЛ в переходных матчах

«Томь» будет бороться за выход в РПЛ в переходных матчах

20 Мая 2019 г.
Томская команда заняла третье место в ФНЛ
Новости Томска: «Томи» разрешили выступить в премьер-лиге

«Томи» разрешили выступить в премьер-лиге

17 Мая 2019 г.
Томский футбольный клуб прошел процедуру лицензирования на будущий сезон
Новости Томска: Чемпионат России по плаванию в ластах в Томске

Чемпионат России по плаванию в ластах в Томске

17 Мая 2019 г.
Соревновательная программа стартовала 16 мая и продлится до 20 мая
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Автосалон в Томске продан за 54,8 млн рублей

Автосалон в Томске продан за 54,8 млн рублей

20 Июня 2019 г.
Он принадлежал обанкроченному автодилеру «ММР-Авто»
Новости Томска: Томский госуниверситет вошел в 25% лучших вузов мира

Томский госуниверситет вошел в 25% лучших вузов мира

19 Июня 2019 г.
За год ТГУ поднялся на девять позиций в списке.
Новости Томска: Теплосети томского Академгородка передадут муниципалитету

Теплосети томского Академгородка передадут муниципалитету

20 Июня 2019 г.
Их сдадут в аренду «ТомскРТС»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356