3 июня
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Томская футбольная команда осталась в ФНЛ

Главная Спорт
Томск
10:28 3 Июня 2019
переход, футбол, игра
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Футбольный клуб «Томь» в следующем сезоне продолжит выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об итогах переходных матчей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ответный матч прошел вчера в Томске. Хозяева выиграли у «Уфы» со счетом 1:0, но этого оказалось недостаточно для победы по итогам двух переходных матчей. Напомним, в первом матче в столице Башкортостана 30 мая сибиряки уступили 0:2.

Игра на томском стадионе «Труд» проходила в присутствии 7,5 тыс. зрителей. Алексей Гасилин забил гол уже на 11-й минуте. После подачи со штрафного он с близкого расстояния, в прыжке вогнал мяч в сетку.

В конце матча томичи прижали гостей к их воротам: Роман Бугаев не попал в ворота, а в добавленное время голкипер гостей Александр Беленов был удален за затяжку времени. В ворота встал нападающий уфимцев Вячеслав Кротов, но воспользоваться этим преимуществом «Томь» не успела.

Фото: сайт футбольного клуба «Уфа»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Томска: «Томь» проиграла первый матч за право перейти в РПЛ

«Томь» проиграла первый матч за право перейти в РПЛ

31 Мая 2019 г.
Сибиряки пропустили по мячу в каждом тайме
Новости Томска: Сегодня определится соперник «Томи» в играх на право перейти в РПЛ

Сегодня определится соперник «Томи» в играх на право перейти в РПЛ

26 Мая 2019 г.
Регулярное первенство ФНЛ завершилось для томской команды ничьей в Воронеже
Новости Томска: «Томь» будет бороться за выход в РПЛ в переходных матчах

«Томь» будет бороться за выход в РПЛ в переходных матчах

20 Мая 2019 г.
Томская команда заняла третье место в ФНЛ
Новости Томска: «Томи» разрешили выступить в премьер-лиге

«Томи» разрешили выступить в премьер-лиге

17 Мая 2019 г.
Томский футбольный клуб прошел процедуру лицензирования на будущий сезон
Новости Томска: Чемпионат России по плаванию в ластах в Томске

Чемпионат России по плаванию в ластах в Томске

17 Мая 2019 г.
Соревновательная программа стартовала 16 мая и продлится до 20 мая
Новости Томска: «Томь» проиграла в Ярославле

«Томь» проиграла в Ярославле

12 Мая 2019 г.
Пока томская команда остается на третьем месте в первенстве ФНЛ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: «Интер РАО» собрало все акции «Томскэнергосбыта»

«Интер РАО» собрало все акции «Томскэнергосбыта»

31 Мая 2019 г.
Группа завершила выкуп акций у миноритарных владельцев
Новости Томска: Санкт-петербургские беспилотники оказались вне конкуренции в Томске

Санкт-петербургские беспилотники оказались вне конкуренции в Томске

3 Июня 2019 г.
Компания «Геоскан» победила во всех номинациях «Авиароботеха»
Новости Томска: Томский губернатор раскритиковал проект строительства моста

Томский губернатор раскритиковал проект строительства моста

30 Мая 2019 г.
Сергей Жвачкин выступил с отчетом перед депутатами областного парламента
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356