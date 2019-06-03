Томская футбольная команда осталась в ФНЛ

Футбольный клуб «Томь» в следующем сезоне продолжит выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об итогах переходных матчей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ответный матч прошел вчера в Томске. Хозяева выиграли у «Уфы» со счетом 1:0, но этого оказалось недостаточно для победы по итогам двух переходных матчей. Напомним, в первом матче в столице Башкортостана 30 мая сибиряки уступили 0:2.

Игра на томском стадионе «Труд» проходила в присутствии 7,5 тыс. зрителей. Алексей Гасилин забил гол уже на 11-й минуте. После подачи со штрафного он с близкого расстояния, в прыжке вогнал мяч в сетку.

В конце матча томичи прижали гостей к их воротам: Роман Бугаев не попал в ворота, а в добавленное время голкипер гостей Александр Беленов был удален за затяжку времени. В ворота встал нападающий уфимцев Вячеслав Кротов, но воспользоваться этим преимуществом «Томь» не успела.

Фото: сайт футбольного клуба «Уфа»