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«Томь» проиграла первый матч за право перейти в РПЛ

Главная Спорт
Томск
10:06 31 Мая 2019
переход, матч, футбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Шансы томской «Томи» попасть на следующий сезон в футбольную Российскую премьер-лигу (РПЛ) свелись к минимуму. В первом переходном матче сибиряки в гостях уступили «Уфе» 0:2, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Матч вчера вечером прошел в присутствии более 9 тыс. зрителей, вход на стадион был свободным. В первом тайме нигериец Сильвестер Игбун замкнул головой навес со штрафного с правого фланга атаки. На 81-й минуте защитник «Томи» Исмаил Эдиев отправил мяч в «девятку» собственных ворот после подачи углового.

«Нельзя так играть в полуатаке, робко, скованно…», - оценил игру своей команды после матча главный тренер «Томи» Василий Баскаков.

Ответный матч состоится в Томске 2 июня на стадионе «Труд».

Вчера, выступая в законодательной думе Томской области с отчетом о работе в 2018 году, губернатор Сергей Жвачкин сказал о том, что этот стадион может быть продан и переоборудован для отдыха и здорового образа жизни. Арену планируется объединить с городским садом. На вырученные средства, а также при участии областного и федерального бюджетов, предполагается возвести новый стадион для «Томи» на левом берегу одноименной реки.

Фото: сайт футбольного клуба «Уфа»

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