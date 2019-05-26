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Сегодня определится соперник «Томи» в играх на право перейти в РПЛ

Главная Спорт
Томск
15:18 26 Мая 2019
футбол, переход, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Финишировало регулярное первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В турнире сыграны матчи последнего 38-го тура, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Для «Томи» субботний матч на выезде с воронежским «Факелом» уже ничего не решал. Туром ранее, как сообщали Sibnovosti.ru, томичи уже обеспечили себе третье место, дающее право на участие в матчах за выход в Российскую премьер-лигу. Игра в Воронеже завершилась со счетом 0:0.

«Томь» сыграет переходные матчи с 14-й командой РПЛ 30 мая в гостях и 2 июня дома. Сейчас 14-е место занимает «Уфа». Но если сегодня в последнем туре РПЛ она обыграет в гостях московский «Локомотив», то на этой строчке в итоге могут оказаться «Крылья Советов» из Самары. Волжане опережают «Уфу» на два очка и сегодня же играют с ЦСКА в Москве.

Напомним, что по итогам нынешнего сезона из РПЛ в ФНЛ вернулся красноярский «Енисей». В свою очередь, ФНЛ покинула новосибирская «Сибирь».

Фото: сайт футбольного клуба «Факел»

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