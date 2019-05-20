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«Томь» будет бороться за выход в РПЛ в переходных матчах

Главная Спорт
Томск
11:19 20 Мая 2019
футбол, лига, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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Томская «Томь» сыграет в переходных матчах за право участвовать в следующем сезоне в первенстве Российской премьер-лиги (РПЛ). О перспективах сибирской команды сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В минувшие выходные в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) состоялся предпоследний 37-й тур. «Томь» на домашнем стадионе «Труд» победила московский «Спартак-2» со счетом 2:1.

В первом тайме томич Алексей Гасилин не забил пенальти. Кроме того, в одной из атак томичей мяч попал в штангу. А на перерыв команды уходили при счете 0:1 в пользу москвичей. Это Кирилл Фольмер пушечным ударом вогнал мяч в «девятку».

Во втором тайме сибирякам «помог» вратарь «Спартака-2», споткнувшийся на выходе – в результате, мяч после безобидного наброса Александра Ставпца залетел в сетку. Тот же Александр Ставпец на 84-й минуте забил решающий мяч.

Томичи вне зависимости от результата матчей последнего тура обеспечили себе третье место в турнирной таблице ФНЛ. Следовательно, им предстоит провести переходные матчи с 14-й командой РПЛ. Первая игра состоится 30 мая.  

Фото: youtube.com


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