Чемпионат России по плаванию в ластах в Томске

Около трёхсот подводников приехали в Томск на 50-й чемпионат России по плаванию в ластах. Соревновательная программа стартовала 16 мая и продлится до 20 мая, сообщает корреспондент sibnovosti.ru со ссылкой на tvbrics.com.

Талисманом чемпионата стал белек Нырок, имя ему жюри выбрало из вариантов, предложенных томичами.

Спортсмены будут состязаться в подводном плавании на 100, 400 метров, смешанной эстафете и в других дисциплинах в томском Центре водных видов спорта «Звёздный».

Как рассказали в пресс-службе обладминистрации, участие в чемпионате принимают более 260 пловцов из 22 регионов: Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ярославской, Брянской, Воронежской, Смоленской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Самарской, Оренбургской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Ростовской областей, Алтайского, Красноярского, Пермского и Краснодарского краев и Татарстана.

Посещение всех соревнований для зрителей и болельщиков смогут бесплатное.

Томск впервые принимает подобные соревнования. Проведение чемпионата России станет для томичей своеобразным «экзаменом» перед чемпионатом мира по плаванию в ластах среди взрослых, его планируют провести в Томске в 2020 году.

Фото Валерия Доронина.