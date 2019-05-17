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Чемпионат России по плаванию в ластах в Томске

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Томск
10:20 17 Мая 2019
спорт, чемпионат, плавание, россия
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Около трёхсот подводников приехали в Томск на 50-й чемпионат России по плаванию в ластах. Соревновательная программа стартовала 16 мая и продлится до 20 мая, сообщает корреспондент sibnovosti.ru со ссылкой на tvbrics.com.

Талисманом чемпионата стал белек Нырок, имя ему жюри выбрало из вариантов, предложенных томичами. 

Спортсмены будут состязаться в подводном плавании на 100, 400 метров, смешанной эстафете и в других дисциплинах в томском Центре водных видов спорта «Звёздный». 

Как рассказали в пресс-службе обладминистрации, участие в чемпионате принимают более 260 пловцов из 22 регионов: Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ярославской, Брянской, Воронежской, Смоленской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Самарской, Оренбургской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Ростовской областей, Алтайского, Красноярского, Пермского и Краснодарского краев и Татарстана. 

Посещение всех соревнований для  зрителей и болельщиков смогут  бесплатное.

Томск впервые принимает подобные соревнования. Проведение чемпионата России станет для томичей своеобразным «экзаменом» перед чемпионатом мира по плаванию в ластах среди взрослых, его планируют провести в Томске в 2020 году.

Фото Валерия Доронина.


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