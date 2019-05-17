«Томи» разрешили выступить в премьер-лиге

Томский футбольный клуб «Томь» прошел процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Это означает, что сибирский клуб сможет выступить в сезоне 2019-2020 годов в Российской премьер-лиге (РПЛ), если пройдет необходимый отбор.

Скорее всего, «Томь» будет играть в переходных матчах за право попасть в элиту российского футбола. По данным клуба, уже прошла жеребьевка переходных матчей, в которых будут участвовать 13-я и 14-я команды РПЛ и третья и четвертая команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по итогам этого сезона. Они состоятся 30 мая и 2 июня.

Если «Томь» останется на третьем месте, ей предстоит провести первый переходный матч с 14-й командой РПЛ в гостях. Если опустится на четвертое – с 13-й командой РПЛ дома.

В ФНЛ клубам осталось провести по два матча. «Томь» пока идет третьей с 60 очками, опережая на одно очко «Нижний Новгород». Из зоны, позволяющей играть переходные матчи, их могут вытеснить курский «Авангард» и ярославский «Шинник» (по 56 очков).

Томская команда очередной матч проведет 19 мая. Сибиряки сыграют на своем стадионе «Труд» с московской командой «Спартак-2».

Фото: сайт футбольного клуба «Томь»