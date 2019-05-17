17 мая
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

«Томи» разрешили выступить в премьер-лиге

Главная Спорт
Томск
15:12 17 Мая 2019
футбол, игра, матч
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Томский футбольный клуб «Томь» прошел процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Это означает, что сибирский клуб сможет выступить в сезоне 2019-2020 годов в Российской премьер-лиге (РПЛ), если пройдет необходимый отбор.

Скорее всего, «Томь» будет играть в переходных матчах за право попасть в элиту российского футбола. По данным клуба, уже прошла жеребьевка переходных матчей, в которых будут участвовать 13-я и 14-я команды РПЛ и третья и четвертая команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по итогам этого сезона. Они состоятся 30 мая и 2 июня.

Если «Томь» останется на третьем месте, ей предстоит провести первый переходный матч с 14-й командой РПЛ в гостях. Если опустится на четвертое – с 13-й командой РПЛ дома.

В ФНЛ клубам осталось провести по два матча. «Томь» пока идет третьей с 60 очками, опережая на одно очко «Нижний Новгород». Из зоны, позволяющей играть переходные матчи, их могут вытеснить курский «Авангард» и ярославский «Шинник» (по 56 очков).

Томская команда очередной матч проведет 19 мая. Сибиряки сыграют на своем стадионе «Труд» с московской командой «Спартак-2».

Фото: сайт футбольного клуба «Томь»


На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Томска: «Томь» проиграла в Ярославле

«Томь» проиграла в Ярославле

12 Мая 2019 г.
Пока томская команда остается на третьем месте в первенстве ФНЛ
Новости Томска: Томская «Томь» уступила в «сибирском дерби»

Томская «Томь» уступила в «сибирском дерби»

25 Апреля 2019 г.
У команды падают шансы попасть в РПЛ
Новости Томска: «Томь» решила не торопиться в Российскую премьер-лигу

«Томь» решила не торопиться в Российскую премьер-лигу

1 Апреля 2019 г.
Клубу предстоит погасить долги по зарплате и построить стадион
Новости Томска: Для «Томи» ищут еще одного спонсора

Для «Томи» ищут еще одного спонсора

16 Января 2019 г.
О переговорах рассказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Новости Томска: Трудовая инспекция проверит футбольный клуб «Томь»

Трудовая инспекция проверит футбольный клуб «Томь»

12 Ноября 2018 г.
Поводом стала задолженность перед бывшим сотрудником
Новости Томска: Василий Баскаков утвержден главным тренером «Томи»

Василий Баскаков утвержден главным тренером «Томи»

30 Августа 2018 г.
В ранге и. о. он руководил командой пять месяцев
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томские пенсионеры учатся на блогеров

Томские пенсионеры учатся на блогеров

14 Мая 2019 г.
Курсы открыла «Томская академия активного долголетия»
Новости Томска: Уборку томского урожая доверили беспилотникам

Уборку томского урожая доверили беспилотникам

13 Мая 2019 г.
Машины без комбайнеров выдут на поля в этом году
Новости Томска: Строительство томской «Солнечной долины» будет продолжено

Строительство томской «Солнечной долины» будет продолжено

15 Мая 2019 г.
К настоящему времени в районе построено 740 тыс. кв. метров жилья
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356