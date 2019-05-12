«Томь» проиграла в Ярославле

Томская «Томь» в матче 36-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проиграла ярославскому «Шиннику» 0:1. О ходе матча и его последствиях для турнирной таблицы сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Матч состоялся в Ярославле. Единственный гол у хозяев был забит в самом начале игры – на шестой минуте. Эльдар Низамутдинов бил головой в упор с очень близкого расстояния, причем перед ним на линии ворот оставался только защитник. Спустя несколько минут Низамутдинов бил по воротам с расстояния не более трех метров, но томский вратарь отбил мяч коленом. На 39-й минуте томичей спасла штанга.

По большому счету, у сибиряков была только одна возможность сравнять счет. В последней атаке на 90-й минуте один из нападающих «Томи» мягко перебросил мяч через выбежавшего навстречу вратаря, но в ворота не попал.

В результате, «Тамбов» и «Сочи» обеспечили себе выход в Российскую премьер-лигу на будущий сезон. «Томь» же несколько осложнила свои шансы на участие в переходных матчах. Сейчас она занимает третье место с 60 очками. В заключительных матчах регулярного первенства сибиряки 19 мая играют дома с московским «Спартаком-2», а 25 мая на выезде с воронежским «Факелом».

Фото: сайт футбольного клуба «Шинник»