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Томская «Томь» уступила в «сибирском дерби»

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Томск
10:37 25 Апреля 2019
футбол, игра, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
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Вчера в матче 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) состоялось «сибирское дерби», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Новосибирская «Сибирь» одолела томскую «Томь» со счетом 1:0 и, фактически, перекрыла соседям прямой выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам этого сезона.

Матч состоялся в Новосибирске. За игрой в манеже «Заря» наблюдало примерно 1,1 тыс. зрителей. Единственный гол забил полузащитник Артем Коржунов на 28-минуте. Мяч после его навеса с правого фланга атаки неожиданно миновал всех игроков в штрафной и юркнул в дальний угол. В Новосибирске «Томь» не может выиграть уже семь лет.

«Привезли сами себе гол, сколько во втором тайме могли привезти – одному Богу известно», - сказал после матча главный тренер гостей Василий Баскаков.

После этого матча шансы «Томи» занять одно из двух первых мест, дающих право перейти в РПЛ напрямую резко снизились. На первом по-прежнему «Тамбов» с 65 очками. У «Сочи» после победы во Владивостоке над «Лучом» 1:0 стало 61 очко. «Томь» осталась на третьем и отстает от южан уже на четыре очка. Решающим матчем за втрое место станет игра в следующем туре: «Сочи» принимает «Томь».

Всего в первенстве ФНЛ 38 туров. Третье и четвертое места по итогам чемпионата дают право на переходные игры за право попадания в РПЛ. Как писали Sibnovosti.ru, в начале апреля томский губернатор Сергей Жвачкин заявил о том, что «Томь» не ставит перед собой задачу выйти в РПЛ по итогам этого сезона.

«Я не знаю, кто придумал (выход в – Sibnovosti.ru) премьер-лигу. Я не придумывал», - сказал вчера Василий Баскаков на послематчевой пресс-конференции.

Фото: пресс-служба футбольного клуба «Сибирь»

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