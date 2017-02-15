Первенство мира по плаванию в ластах пройдет в Томске в 2017 году

Совет директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности (СMAS) на заседании организации в Риме единогласно утвердил решение о проведении первенства мира по плаванию в ластах в Томске, сообщила в среду пресс-служба администрации Томской области. Оно пройдет с 31 июля по 7 августа 2017 года.

На совете директорам CMAS представили видеопрезентацию региона. В 2016 году Томск принял Кубок мира по плаванию в ластах, соревнования прошли в новом бассейне «Звездный».

«Томская область, безусловно, заслужила право провести мировое первенство. Мы оценили уровень проведения финала Кубка мира в прошлом году», - заявила президент CMAS Анна Аржанова.

Члены совета директоров CMAS, возглавляющие ведущие национальные федерации подводного спорта, единогласно поддержали решение провести первенство мира по плаванию в ластах и марафонским заплывам в ластах-2017 в Томске.

Для справки: Всемирная конфедерации подводной деятельности (фр. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques, CMAS) основана в 1959 году в Монако Жаком-Ивом Кусто, который до 1973 года возглавлял организацию. В 2013 году президентом CMAS впервые избрана россиянка Анна Аржанова, также возглавляющая Федерацию подводного спорта России.