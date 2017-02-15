Корпус ФК «Томь» выставлен на торги за долги клуба

Административно-бытовой корпус ФК «Томь», расположенный по улице Белинского, 11/1, выставлен на торги за долги клуба, сообщила в среду пресс-служба УФССП России по Томской области.

Здание арестовали в октябре 2016 года. ФК «Томь» задолжала 39 миллионов рублей по налоговым платежам. Судебные приставы списали с расчетного счета клуба семь миллионов и долг сократился до 32 миллионов рублей.

«Необходимый пакет документов вместе с постановлением о передаче объекта на торги вчера вечером передан в территориальное Управление Росимущества. Далее уже это ведомство будет проводить процедуру торгов», - пояснили судебные приставы.

Здание оценили в 65,8 миллионов рублей.

По последним данным, общий долг ФК «Томь», в том числе по зарплате игрокам и сотрудникам, составляет 460 миллионов рублей. По словам руководства, он будет полностью погашен в этом году. Руководство клуба также заявило, что играть в Премьер-лиге «Томи» не «по карману», поэтому перед командой стоит задача достойно завершить сезон и перейти в ФНЛ.

Фото: ФК "Томь", официальный сайт клуба