«Лыжня России» пройдет в Томске при -22°С

Томск присоединится к Всероссийской акции «Лыжня России»; спортивное занятие пройдет в субботу, 11 февраля, на стадионе «Политехник» (ул. 19-й Гвардейской дивизии, 13). Об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Лыжные гонки пройдут уже в 35-й раз. Парад открытия стартует в 11:45.

«Программа соревнований в Томске включает массовый старт без учета времени и дистанции на 2, 3, 5 и 10 км. К участию в соревнованиях допускаются все желающие без ограничения возраста. Победители получат медали, дипломы и призы», - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков томского гидрометеоцентра, днем 11 февраля в городе ожидается -20…-22°С.

Также соревнования пройдут в районах Томской области. Желающие могут зачесть акцию в качество норматива «ГТО». Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте акции.