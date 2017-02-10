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«Лыжня России» пройдет в Томске при -22°С

Главная Спорт
Томск
15:38 10 Февраля 2017
спорт, лыжи, акция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Томск присоединится к Всероссийской акции «Лыжня России»; спортивное занятие пройдет в субботу, 11 февраля, на стадионе «Политехник» (ул. 19-й Гвардейской дивизии, 13). Об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Лыжные гонки пройдут уже в 35-й раз. Парад открытия стартует в 11:45.

«Программа соревнований в Томске включает массовый старт без учета времени и дистанции на 2, 3, 5 и 10 км. К участию в соревнованиях допускаются все желающие без ограничения возраста. Победители получат медали, дипломы и призы», - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков томского гидрометеоцентра, днем 11 февраля в городе ожидается -20…-22°С.

Также соревнования пройдут в районах Томской области. Желающие могут зачесть акцию в качество норматива «ГТО». Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте акции.

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