Спортивный директор «Томи» Кудряшов уволен

Спортивный директор футбольного клуба «Томь» (Томск) Игорь Кудряшов покинет свой пост. Об этом в четверг РИА Томск сообщил генеральный директор клуба Руслан Киселев.

Ранее сообщалось, что ФК «Томь» испытывает финансовые трудности. Так, в суд на клуб подали авиакомпания, поставщик семян для газона и стройподрядчик. Общий долг, в том числе по зарплате игрокам и сотрудникам, составляет 460 миллионов рублей, он будет полностью погашен в этом году. Руководство клуба уже заявило, что играть в Премьер-лиге «Томи» не «по карману», поэтому перед командой стоит задача достойно завершить сезон и перейти в ФНЛ.

«Принято решение о его (Кудряшова) увольнении. На данный момент он находится в отпуске. Пока до конца чемпионата никто (пост не займет)»,- заявил Киселев.

После 17 туров российской футбольной премьер-лиги «Томь» занимает 16 место – последнее в таблице.

Фото: Официальный портал ФК "Томь"