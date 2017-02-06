Руководство: У «Томи» нет денег на участие в Премьер-лиге

Руководство футбольного клуба «Томь» и власти региона не могут найти достаточное количество средств, чтобы команда продолжила играть в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), сейчас перед ней стоит задача достойно завершить сезон в высшем дивизионе и перейти в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), сообщил в понедельник журналистам замгубернатора Томской области по соцполитике Чингис Акатаев.

Ранее сообщалось, что ФК «Томь» испытывает финансовые трудности. Так, в суд на клуб подали авиакомпания, поставщик семян для газона и стройподрядчик. Общий долг, в том числе по зарплате игрокам и сотрудникам, составляет 32 миллиона рублей.

«Нам не удалось найти равнозначную замену "Роснефти" (как спонсору). Были предварительные договоренности, но в силу тех экономических обстоятельств и ситуации, которая в целом в России складывается, не сложилось. <…> Что касается планов на этот год – это достойно завершить премьер-лигу. Удастся уйти из зоны вылета – хорошо, не удастся – мы из этого трагедии не делаем», – цитирует Акатаева РИА Томск.

Он уточнил, что «для игры в премьер-лиге усилий наших партнеров и предполагаемых источников финансирования не хватит».

«Задача "Томи" – играть в ФНЛ из расчета где-то 500 миллионов рублей (бюджет на год)», – сказал Акатаев.

Он отметил, что общий размер задолженности клуба в настоящее время составляет 460 миллионов рублей, она будет полностью погашена в этом году.

По словам замгубернатора, вопрос о том, придут ли в команду новые игроки, решится до 15 февраля.

После 17 туров российской футбольной премьер-лиги «Томь» занимает 16 место – последнее в таблице.

Фото: Предоставлено пресс-службой ФК "Крылья Советов", ФК "Томь"