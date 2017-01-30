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Экстремал из Томска прыгнул с парашютом с 17-этажного дома

Главная Спорт
Томск
09:44 30 Января 2017
парашютисты, спорт, видео, экспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Источник:
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Экстремал-бейсджампер спрыгнул с парашютом с 17-этажного здания в Томске, видео полета выложил пользователь Youtube под ником Rust.

На видео парашютист прыгает с крыши жилого дома, раскрывает парашют и пикирует.

«Прыжок выполнялся профессиональным бейсджампером сальто вперед с 17-этажного дома на ул. Сибирской», - говорится в сообщении.

Уточняется, что прыжок прошел успешно.

Для справки: Бейсджампинг— экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов. B.A.S.E. — акроним от английских слов: Building (здание), Antenna (антенна), Span (перекрытие, пролет моста), Earth (земля). Это перечень основных типов объектов, с которых выполняются прыжки. Бейсджампинг считается наиболее опасным видом прыжков с парашютом и на текущий момент рассматривается как крайне экстремальный спорт

 
 
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