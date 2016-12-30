Гендиректор «Томи» заявил, что у клуба уже нет задачи остаться в РФПЛ

Футбольный клуб «Томь» больше не имеет задачи закрепиться в Премьер-лиге, заявил в четверг в эфире телеканала ГТРК «Томск» генеральный директор «Томи» Руслан Киселев. По его словам, команда планирует сохранить молодежный состав клуба.

Ранее сообщалось, что летом из-за долга в размере 90 миллионов рублей по налогам и зарплате «Томи» почти на месяц запретили регистрацию новых игроков. К осени вопрос был решен, запрет – снят. В октябре стало известно, что клуб задолжал зарплату сотрудникам и игрокам. Приставы арестовали здание клуба и средства на его счете. В декабре руководство клуба сообщило, что деньги на выплату долгов найдены.

«Задачи нет такой теперь у нас – остаться в Премьер-лиге, задача сейчас у нас поставлена руководством области - сохранить наш молодежный костяк, наиграть их в Премьер-лиге и уже с опытом, который они приобретут в Премьер-лиге, выступать в первенстве ФНЛ», - рассказал в эфире телеканала Руслан Киселев.

По словам гендиректора, часть игроков уже покинули команду.