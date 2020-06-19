19 июня
Томск
погода +13 °C
69.57
 
€ 78.0
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Половина проверенных клещей в Томске оказались переносчиками болезни Лайма

Главная Общество
Томск
17:21 19 Июня 2020
общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Половина клещей, поступивших на пункты серопрофилактики в Томской области, оказались переносчиками болезни Лайма. Переносчиками клещевого энцефалита являются 2% исследованных членистоногих, сообщает «Радио России» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

По официальным данным ведомства, от укусов клещей в этом сезоне пострадали 21689 человек. Большая часть из них – жители Томска. У 9 пострадавших от клещей диагностированы различные клещевые инфекции. Клещевой энцефалит подтвержден у одного ребенка и взрослого. У семи пациентов иксодовый клещевой боррелиоз.

«Вирусный энцефалит характеризуется развитием тяжелых клинических форм с поражением головного и спинного мозга, развитием стойких неврологических нарушений, приводящих к инвалидности и смертности. Заражение клещевым энцефалитом возможно через присосавшегося к телу клеща или при употреблении в пищу сырого молока больных коз и коров», - отметили в Роспотребнадзоре.

Медики отмечают, что лучшая защита от энцефалита – прививка. Находясь на природе или на даче, важно соблюдать элементарные правила безопасности.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Китай выделит стипендии для обучения в томском вузе

Китай выделит стипендии для обучения в томском вузе

19 Июня 2020 г.
Воспользоваться ими в следующем учебном году смогут 40 студентов
Новости Томска: В Томской области 83 новых автобуса выйдут на пригородные маршруты

В Томской области 83 новых автобуса выйдут на пригородные маршруты

18 Июня 2020 г.
Власти купили транспорт в лизинг
Новости Томска: Для нековидных больных с ОРВИ в Томске создали дневной стационар

Для нековидных больных с ОРВИ в Томске создали дневной стационар

17 Июня 2020 г.
Он открылся в больнице №2
Новости Томска: В Михайловской роще Томске появится площадка для мини-футбола

В Михайловской роще Томске появится площадка для мини-футбола

16 Июня 2020 г.
Стартовал очередной этап ее благоустройства
Новости Томска: Старинные чугунные решетки томского «Пассажа Второва» взяли под охрану

Старинные чугунные решетки томского «Пассажа Второва» взяли под охрану

16 Июня 2020 г.
Их обнаружили в ходе капремонта здания
Новости Томска: Томичи смогут отслеживать свободные парковочные места онлайн

Томичи смогут отслеживать свободные парковочные места онлайн

15 Июня 2020 г.
Специальный сервис разработали ученые ТПУ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращаться: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru