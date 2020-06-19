Половина проверенных клещей в Томске оказались переносчиками болезни Лайма

Половина клещей, поступивших на пункты серопрофилактики в Томской области, оказались переносчиками болезни Лайма. Переносчиками клещевого энцефалита являются 2% исследованных членистоногих, сообщает «Радио России» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

По официальным данным ведомства, от укусов клещей в этом сезоне пострадали 21689 человек. Большая часть из них – жители Томска. У 9 пострадавших от клещей диагностированы различные клещевые инфекции. Клещевой энцефалит подтвержден у одного ребенка и взрослого. У семи пациентов иксодовый клещевой боррелиоз.

«Вирусный энцефалит характеризуется развитием тяжелых клинических форм с поражением головного и спинного мозга, развитием стойких неврологических нарушений, приводящих к инвалидности и смертности. Заражение клещевым энцефалитом возможно через присосавшегося к телу клеща или при употреблении в пищу сырого молока больных коз и коров», - отметили в Роспотребнадзоре.

Медики отмечают, что лучшая защита от энцефалита – прививка. Находясь на природе или на даче, важно соблюдать элементарные правила безопасности.