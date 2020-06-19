Китай выделит стипендии для обучения в томском вузе

Правительство Китая впервые выделило целевые стипендии на обучение в Томском политехническом университете (ТПУ). Воспользоваться ими в следующем учебном году смогут 40 студентов.

Отбором кандидатов займется китайская сторона. Студентам оплатят перелет, проживание, плюс они получат денежные выплаты в виде стипендии.

Как отмечает «Радио Сибирь», для обучения в бакалавриате ТПУ стипендиаты смогут выбрать любое направление, а в магистратуре акцент делается на программу «Физика конденсированного состояния».

Сейчас в ТПУ обучается более 250 студентов из Китая.

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