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В Томской области 83 новых автобуса выйдут на пригородные маршруты

Главная Общество
Томск
17:15 18 Июня 2020
общество, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Томской области для работы на пригородных направлениях закуплены 83 автобуса. Региональные власти приобрели транспорт в лизинг для новой государственной организации «Томская пассажирская компания». Все автобусы относятся экологическому классу «ЕВРО-5». По договору, власти рассчитаются за них в течение трех лет.

«Я принял решение о создании новой, на 100% государственной пассажирской автотранспортной компании и наделении этой компании средствами для приобретения нового парка автобусов в лизинг. Сегодня мы выдаем ключи от первых 50 машин, в ближайшие дни их будет 83. Впервые со времен СССР Томская область получает такое количество общественного транспорта», - отметил губернатор Сергей Жвачкин во время вручения ключей от автобусов.

Большая часть приобретенных автобусов - низкопольные газовые «Вектор NEXT», которые вмещают 50 пассажиров. Есть также несколько дизельных машин и газифицированные «Вектор 8.8».

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