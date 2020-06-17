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Для нековидных больных с ОРВИ в Томске создали дневной стационар

Главная Общество
Томск
15:44 17 Июня 2020
больница, вирус, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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Дневной стационар для пациентов с ОРВИ открылся в ОГАУЗ «Больница №2» Томска. Он предназначена для тех пациентов, у кого анализ на COVID-19 отрицательный, но при этом есть признаки респираторных заболеваний.

В респираторном дневном стационаре специалисты ведут наблюдение как очно, так и заочно с помощью консультаций по телефону или видеосвязи. Как сообщает «Радио Сибирь», решение о лечении принимается в зависимости от тяжести состояния пациентов. В случае необходимости их госпитализируют в пульмонологическое отделение ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3 им. Альперовича».

Тем временем, за последние сутки в регионе зафиксировано 56 новых случаев заражения коронавирусом. Их общее количество с начала эпидемии достигло 1 426. На сегодняшний день полностью выздоровели 684 пациента.

Фото: сайт ОГАУЗ «Больница №2»

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