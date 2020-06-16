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В Михайловской роще Томске появится площадка для мини-футбола

Главная Общество
Томск
14:57 16 Июня 2020
благоустройство, работы, футбол
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году в Михайловской роще появится площадка для мини-футбола. В роще, которая является самым большом по площади общественном пространстве Томска, стартовал очередной этап благоустроительных работ.

Размер создаваемой площадки – 64 на 44 м. В состав спортивного объекта войдет металлическая трибуна. Кроме того, как отмечает официальный портал Томска, в роще выложат дополнительный тротуар и почти на 2 тыс. кв. м увеличат существующую парковку, добавив порядка 80 мест.

Подрядчиком работ стоимостью около 13 млн руб. выступает ООО СДК. Они должны завершиться к 15 октября.

Как писали Sibnovosti.ru, благоустройство Михайловской рощи началось в 2015 году. Здесь появились, в частности, детская и баскетбольная площадки.

Фото: официальный портал Томска

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