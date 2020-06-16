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Старинные чугунные решетки томского «Пассажа Второва» взяли под охрану

Главная Общество
Томск
14:43 16 Июня 2020
капремонт, охрана, дом
Автор: Sibnovosti.ru
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В ходе ремонта «Пассажа Второва» в Томске были найдены чугунные кованые решетки начала XX века. Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области решил включить их в предмет охраны этого памятника архитектуры регионального значения.

Решетки использовались для освещения подвалов. Их производитель - компания «М.Франкъ и Ко», которая являлась лидером стекольного рынка в России в начале прошлого века. Гравировки на решетках указывают на то, что детали были изготовлены до 1910 года.

«В предмет охраны объекта культурного наследия может входить и само здание, и различные элементы его интерьера. То, что входит в предмет, подлежит обязательному сохранению в историческом виде… Если в ходе ремонта на «Пассаже Второва» будут обнаружены еще какие-то исторически ценные предметы, к ним будет применен тот же подход», - рассказала официальному интернет-порталу администрации Томской области председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.

Как писали Sibnovosti.ru, капремонт здания 1905 года постройки на проспекте Ленина ООО «Электромонтаж» начало весной этого года. Для их проведения областной бюджет выделил 95 млн руб.

Тем временем, как сообщает «Радио Сибирь», одна из московских фирм спроектирует реставрацию синагоги в Томске, которую называют «солдатской». Из госбюджета на разработку проекта реставрации было направлено почти 9 млн руб. Распорядителем средств будет государство, а еврейская община Томска проконтролирует ход реставрации. Здание, построенное в 1872 году рекрутами, также является объектом культурного наследия регионального значения.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

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