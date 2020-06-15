Томичи смогут отслеживать свободные парковочные места онлайн

Ученые Томского политехнического университета разработали специальный сервис, который позволяет отслеживать свободные парковочные места онлайн. Пока функция работает в тестовом режиме только на стоянке корпуса №19 ТПУ по ул. Усова, 4 А. Разработчики призывают томичей протестировать новый сервис и отправить отзывы о его работе – это позволит усовершенствовать систему.

«Сервис SPOT (Smart Parking Occupation Tracking), созданный младшим научным сотрудником Али Оздиевым, основывается на работе устройства, состоящего из видеокамеры, направленной на парковочное пространство, и одноплатного микрокомпьютера – своеобразного AI-датчика, анализирующего видеопоток. Алгоритмы для датчика с использованием методов машинного обучения разработаны ученым ТПУ», - сообщили в пресс-службе вуза.

Для поиска свободных парковочных мест необходимо перейти на сайт SPOTParking, где цветами отображаются свободные и занятые места. Авторы называют свой сервис экспериментальным и надеются, что в будущем он сможет быть полезен автомобилистам в реальной городской среде.