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Томичи смогут отслеживать свободные парковочные места онлайн

Главная Общество
Томск
17:24 15 Июня 2020
общество, парковка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Ученые Томского политехнического университета разработали специальный сервис, который позволяет отслеживать свободные парковочные места онлайн. Пока функция работает в тестовом режиме только на стоянке корпуса №19 ТПУ по ул. Усова, 4 А. Разработчики призывают томичей протестировать новый сервис и отправить отзывы о его работе – это позволит усовершенствовать систему.

«Сервис SPOT (Smart Parking Occupation Tracking), созданный младшим научным сотрудником Али Оздиевым, основывается на работе устройства, состоящего из видеокамеры, направленной на парковочное пространство, и одноплатного микрокомпьютера – своеобразного AI-датчика, анализирующего видеопоток. Алгоритмы для датчика с использованием методов машинного обучения разработаны ученым ТПУ», - сообщили в пресс-службе вуза.

Для поиска свободных парковочных мест необходимо перейти на сайт SPOTParking, где цветами отображаются свободные и занятые места. Авторы называют свой сервис экспериментальным и надеются, что в будущем он сможет быть полезен автомобилистам в реальной городской среде.

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