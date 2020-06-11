Часть сотрудников администрации Томской области ушла на карантин из-за COVID-19

У сотрудников департамента охотничьего и рыбного хозяйства администрации Томской области обнаружен COVID-19. На самоизоляцию отправлены 10 человек – все, кто контактировал с заболевшими. Специалисты заразились во время работы в одном из очагов инфицирования: в частности к ним отнесены Центральный рынок и одна производственная компания.

«Работа департамента не остановлена, работает он в обычном режиме. Только часть сотрудников переведено в режим самоизоляции – на удаленный доступ. Сейчас сотрудников тестируют в домашних условиях, в поликлинике по месту жительства идет наблюдение. На самоизоляции 10 человек – те, кто находился в административном здании. Остальные все работают в нормальном режиме», - сообщили в пресс-службе администрации.

Добавим, что COVID-19 диагностирован также у главы областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Виктора Сиротина. Он проходит лечение в стационаре.