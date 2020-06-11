Коронавирус снизил активность томских браконьеров

На реках Томской области стало меньше браконьеров. В правоохранительных органах это связывают с ограничительными мерами, принятыми в связи с распространением коронавирусной инфекции.

С начала года транспортная полиция в регионе возбудила пять уголовных дел по факту незаконного вылова рыбы. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Ущерб составил 165 тыс. руб. Это ограничительные все наши профилактические меры повлияли на то, что нарушителей на водных объектах стало меньше…», - сказал в эфире «Радио Сибирь» начальник Томского линейного отдела МВД России Игорь Борхолеев.

Ущерб от незаконного вылова одного осетра оценивается в 10 тыс. руб., стерляди – около 4,5 тыс. руб., язя – 500 руб. Если правонарушение имело место во время нереста, то размер ущерба удваивается.

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