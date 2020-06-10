В Томской области пропали комары и появился союзный короед

В начале лета жителей Томска удивило отсутствие комаров. Ученые связывают это с жаркой и засушливой погодой, которая продержалась в городе в мае.

Если дожди в регионе будут продолжаться, количество комаров в ближайшее время может резко вырасти. Такой прогноз сделал доцент кафедры зоологии беспозвоночных Биологического института Томского государственного университета Руслан Багиров. По его данным, в области обитает более 10 разновидностей комаров.

«У комаров личинки выкладываются во временных водоемах. Весной снег стаял, должна быть лужа, она должна постоять недельку в лучшем случае… В этом году снег растаял очень быстро, все это выветрилось», - рассказал ученый в эфире «Радио Сибирь».

Тем временем, томские леса атаковал союзный короед атаковал. Изначально жук-вредитель обитал в горных районах Европы, однако под воздействием глобальных изменений климата мигрировал в Россию. В настоящее время очаги массового размножения короеда появились в Кемеровской и Томской областей.

«Этот короед повреждает пока кедровые деревья на территории Томской области. Как один из диагностических признаков – усыхание вершинного типа (дерево гибнет постепенно, начиная сверху – Sibnovosti.ru)», - рассказал «Радио Сибирь» руководитель Томского центра защиты леса Александр Чемоданов.

Зараженный короедом кедр погибает за один или два года. Опрыскивание химикатами в борьбе с этим видом короедов малоэффективно, так как жук большую часть жизни находится под корой. Поэтому для уничтожения вредителя применяются феромонные ловушки.

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