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ТГУ проведет серию онлайн-встреч для абитуриентов

Главная Общество
Томск
17:08 9 Июня 2020
общество, вуз
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Томский государственный университет запускает серию онлайн-встреч с абитуриентами «Время вопросов». Специалисты вуза с 10 июня будут регулярно рассказывать будущим студентам о правилах приемной капании 2020 года.

«С 10 по 30 июня абитуриентам расскажут о правилах приема в 2020 году, возможностях подачи документов через Личный кабинет, проведении вступительных испытаний, главных датах приемной кампании – 2020, какие особенности есть для поступающих в ТГУ граждан СНГ, победителей олимпиад и других категорий», - сообщили в пресс-службе ТГУ.

С 15 по 25 июня стартуют Дни открытых дверей магистратуры. Они также пройдут в формате онлайн. Абитуриентам не только расскажут о правилах поступления, но и познакомят с магистерскими программами.

Все онлайн-встречи будут организованы на платформе Zoom. Расписание опубликовано на сайте вуза. Кроме того, для поступающих работает горячая линия по телефону 8(3822) 529-772.

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