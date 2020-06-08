На месте бывшей карандашной фабрики в Томске построят 50-этажный небоскреб

Новый собственник участка, где располагается историческое здание бывшей карандашной фабрики в Томске, намерен построить там первый в городе небоскреб.

Как пишет РИА Томск, в планах владельца построить современное здание высотой в 40-50 этажей. Оно будет располагаться в промзоне в Ленинском районе Томска на берегу Томи.

В небоскребе планируют разместить первый в городе пятизвездочный отель, конференц-залы, а также оборудовать смотровую площадку на крыше. Для всех жителей будет доступен бассейн и СПА-центр. На территории создадут парк. Однако перед разработкой проекта, собственник участка намерен получить разрешение на строительство от городских властей.

Если же в мэрии выдадут застройщику ограничения по этажности, то он намерен обустроить на берегу реки современный жилой квартал. При этом владелец земли обещает реконструировать старинное здание карандашной фабрики купца Горохова.

Фото: Андрей Кузнецов / riatomsk.ru