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День города в Томске отмечают онлайн

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Томск
17:29 5 Июня 2020
общество, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Томске стартовало празднование дня города в онлайн-формате. С 5 по 8 июня городские учреждения проведут праздные эфиры, игры, виртуальные экскурсии. В общественном транспорте запустят аудиоэкскурсии об истории и достопримечательностях Томска.

В воскресенье, 7 июня, - это традиционная дата проведения Дня города в Томске – запланирована масштабная онлайн-программа. Пройдет онлайн-концерт томских музыкантов, онлайн-заседание книжного клуба.

На страницах муниципальной библиотечной сети в Instagram и «ВКонтакте» 7 июня пройдут виртуальные пешеходные экскурсии по старинным уголкам Томска, а также «Уроки Деда Краеведа».

Также 7 июня состоится квиз-игра «Город 70» на странице зрелищного центра «Аэлита» в «Инстаграме», а 8 июня пройдет онлайн-игра «Верю-не верю» в аккаунте ДК «Маяк».

На ул. Красноармейская, 119 откроется уличная арт-галерея «Цвет города» от учеников художественной школы №2.

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