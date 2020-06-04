Томские ивестпроекты по освоению лесов включены в федеральный перечень приоритетных

Два томских проекта включены в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. По данным губернатора Сергея Жвачкина, благодаря их реализации в регионе будет создано 330 новых рабочих мест.

Первый проект будет реализовывать компания «Лес-Экспорт». Инвестор намерен запустить комплексную переработку древесины в селе Красный Яр Кривошеинского района. Вложения в проект превысят миллиард рублей. Реализовать его планируют до 2024 года. На новое предприятие будет трудоустроено 220 работников.

Компании «Сибирьлес» планирует расширят производственные мощности по выпуску шпона и мебельных компонентов. Новый завод построят в Зырянском районе. Вложения в проект составят полмиллиарда рублей. В результате его реализации будет создано 110 рабочих мест.