2 июня
Томск
погода +13 °C
69.71
 
€ 77.64
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Бывшее общежитие в Томске стало очагом распространения COVID-19

Главная Общество
Томск
09:27 2 Июня 2020
вирус, дом, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Очаг распространения COVID-19 выявлен в Томске. Он находится в одном из жилых домов.

Дом представляет собой бывшее общежитие одного из местных предприятий. Квартиры здесь секционного типа, а туалеты и кухни являются помещениями общего пользования.

«Первые случаи заболевания эпидемиологи зарегистрировали здесь 22 мая. За 10 дней ПЦР-тесты подтвердили коронавирус у 26 жильцов. Все госпитализированы в стационары», - сообщил официальный интернет-портал администрации Томской области.

По данным властей региона, жители дома, контактные с заболевшими, перевезены на 14-дневный карантин в обсерватор. Во всех помещениях общего пользования и в нескольких квартирах проведена дезинфекция. За очагом распространения коронавируса установлен эпидемиологический контроль.

К 1 июня в Томской области зарегистрировано 716 случаев заболевания коронавирусом. 326 пациентов выздоровело, 14 умерло.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Цены на обучение в вузах Томска в 2020-2021 годах повышать не будут

Цены на обучение в вузах Томска в 2020-2021 годах повышать не будут

28 Мая 2020 г.
Ректоры приняли консолидированное решение
Новости Томска: Очаги концентрации ДТП ликвидируют в Томске этим летом

Очаги концентрации ДТП ликвидируют в Томске этим летом

27 Мая 2020 г.
На аварийных участках ограничат скорость, установят светофоры и нанесут разметку
Новости Томска: Жара в Западной Сибири завершается грозой

Жара в Западной Сибири завершается грозой

26 Мая 2020 г.
Синоптики прогнозируют резкое снижение температуры воздуха
Новости Томска: Пульмонологическое отделение томской больницы закрыли на карантин

Пульмонологическое отделение томской больницы закрыли на карантин

26 Мая 2020 г.
Зараженными в клинической больнице №3 оказались 11 пациентов и девять медработников
Новости Томска: Власти назвали причины отключения горячей воды в Томске на 4 месяца

Власти назвали причины отключения горячей воды в Томске на 4 месяца

25 Мая 2020 г.
Без водоснабжения будут жители 20 домов
Новости Томска: Карты отдаленных поселков Томска актуализируют с помощью дронов

Карты отдаленных поселков Томска актуализируют с помощью дронов

25 Мая 2020 г.
Беспилотники отсняли 115 квадратных километров территорий
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томское госучреждение станет заказчиком работ для расселения аварийного жилья

Томское госучреждение станет заказчиком работ для расселения аварийного жилья

28 Мая 2020 г.
Эти функции получит «Областройзаказчик»
Новости Томска: Охранник погиб в результате перестрелки на подстанции в Томской области

Охранник погиб в результате перестрелки на подстанции в Томской области

2 Июня 2020 г.
Причиной ЧП стал бытовой конфликт
Новости Томска: Томских школьников приобщат к науке через онлайн-игру

Томских школьников приобщат к науке через онлайн-игру

1 Июня 2020 г.
Программу разработали специалисты вузов Томской области
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19