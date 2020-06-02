Бывшее общежитие в Томске стало очагом распространения COVID-19

Очаг распространения COVID-19 выявлен в Томске. Он находится в одном из жилых домов.

Дом представляет собой бывшее общежитие одного из местных предприятий. Квартиры здесь секционного типа, а туалеты и кухни являются помещениями общего пользования.

«Первые случаи заболевания эпидемиологи зарегистрировали здесь 22 мая. За 10 дней ПЦР-тесты подтвердили коронавирус у 26 жильцов. Все госпитализированы в стационары», - сообщил официальный интернет-портал администрации Томской области.

По данным властей региона, жители дома, контактные с заболевшими, перевезены на 14-дневный карантин в обсерватор. Во всех помещениях общего пользования и в нескольких квартирах проведена дезинфекция. За очагом распространения коронавируса установлен эпидемиологический контроль.

К 1 июня в Томской области зарегистрировано 716 случаев заболевания коронавирусом. 326 пациентов выздоровело, 14 умерло.

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