Цены на обучение в вузах Томска в 2020-2021 годах повышать не будут

Томские вузы оставят цены на обучение в 2020-2021 годах на уровне прошлого года. Ректоры всех университетов областной столицы приняли общее решение не повышать плату для студентов в условиях ограничительных мер из-за коронавируса.

«Сегодня на заседании совета консорциума ректоры вузов Томска приняли консолидированное решение оставить цены за обучение на уровне прошлого года, не поднимая в том числе и на размер инфляции. Оплата обучения для первокурсников будет такая же, как у первокурсников прошлого года. Соответствующие приказы будут изданы во всех университетах», - сообщает пресс-служба консорциума ректоров томских вузов.

Студентам, оставшимся без работы из-за пандемии, предлагают найти новое место для трудоустройства через межвузовскую биржу вакансий UNIPROFI. Там представлены предложения по работе по специальности на вузы, а также их промпартнеров.