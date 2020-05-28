28 мая
Томск
погода +15 °C
71.1
 
€ 78.26
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Цены на обучение в вузах Томска в 2020-2021 годах повышать не будут

Главная Общество
Томск
17:03 28 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Томские вузы оставят цены на обучение в 2020-2021 годах на уровне прошлого года. Ректоры всех университетов областной столицы приняли общее решение не повышать плату для студентов в условиях ограничительных мер из-за коронавируса.

«Сегодня на заседании совета консорциума ректоры вузов Томска приняли консолидированное решение оставить цены за обучение на уровне прошлого года, не поднимая в том числе и на размер инфляции. Оплата обучения для первокурсников будет такая же, как у первокурсников прошлого года. Соответствующие приказы будут изданы во всех университетах», - сообщает пресс-служба консорциума ректоров томских вузов.

Студентам, оставшимся без работы из-за пандемии, предлагают найти новое место для трудоустройства через межвузовскую биржу вакансий UNIPROFI. Там представлены предложения по работе по специальности на вузы, а также их промпартнеров.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Очаги концентрации ДТП ликвидируют в Томске этим летом

Очаги концентрации ДТП ликвидируют в Томске этим летом

27 Мая 2020 г.
На аварийных участках ограничат скорость, установят светофоры и нанесут разметку
Новости Томска: Жара в Западной Сибири завершается грозой

Жара в Западной Сибири завершается грозой

26 Мая 2020 г.
Синоптики прогнозируют резкое снижение температуры воздуха
Новости Томска: Пульмонологическое отделение томской больницы закрыли на карантин

Пульмонологическое отделение томской больницы закрыли на карантин

26 Мая 2020 г.
Зараженными в клинической больнице №3 оказались 11 пациентов и девять медработников
Новости Томска: Власти назвали причины отключения горячей воды в Томске на 4 месяца

Власти назвали причины отключения горячей воды в Томске на 4 месяца

25 Мая 2020 г.
Без водоснабжения будут жители 20 домов
Новости Томска: Карты отдаленных поселков Томска актуализируют с помощью дронов

Карты отдаленных поселков Томска актуализируют с помощью дронов

25 Мая 2020 г.
Беспилотники отсняли 115 квадратных километров территорий
Новости Томска: «Радио Сибирь» начало вещание в Оренбурге

«Радио Сибирь» начало вещание в Оренбурге

22 Мая 2020 г.
Оренбуржцы круглосуточно смогут узнавать самые важные новости и слушать музыку на частоте 89,3 FM.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томское госучреждение станет заказчиком работ для расселения аварийного жилья

Томское госучреждение станет заказчиком работ для расселения аварийного жилья

28 Мая 2020 г.
Эти функции получит «Областройзаказчик»
Новости Томска: «Черные» лесорубы обесточили промпредприятия Томска

«Черные» лесорубы обесточили промпредприятия Томска

27 Мая 2020 г.
Нанесенный городу ущерб от вырубки сосен и пихт еще подсчитывается
Новости Томска: Неэффективные расходы администрации Томска превысили 214 млн рублей

Неэффективные расходы администрации Томска превысили 214 млн рублей

26 Мая 2020 г.
Общий объем неэффективных расходов бюджета вырос в 8,5 раз
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19