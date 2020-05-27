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Очаги концентрации ДТП ликвидируют в Томске этим летом

Главная Общество
Томск
17:43 27 Мая 2020
общество, дтп, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Томске этим летом подрядчикам предстоит устранить пять очагов концентрации ДТП. На аварийных участках дорог в Томске, Северске, Томском и Асиновском районах ограничат скорость, установят светофоры, нанесут новую разметку, оборудуют комплексы фиксации нарушений ПДД.

Так, новые светофоры появятся на пересечении улиц Водяная – Бердская и Учебная – Белинского. На Иркутском тракте в районе дома № 173, а также на участках пр. Ленина – ул. Учебная, пр. Комсомольский – ул. Енисейская будут установлены знаки ограничения скорости и барьерные ограждения. Также дорожники нанесут там новую разметку.

Камеры фиксации нарушений ПДД установят на участке трассы Томск – Самусь. Там также обновят разметку и поставят знаки ограничения скоростного режима.

На 53-м км трассы Камаевка – Асино появится пешеходный переход. В районе школы при подъезде к Синему Утесу оборудуют лежачий полицейский, а на трассе Михайловка – Александровское – Итатка постоят световозвращающие знаки и нанесут новую разметку.

Кроме того, власти планируют внести коррективы в схемы движения на нескольких улицах в Томске, в том числе на двухуровневой развязке объездной дороги.

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