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Жара в Западной Сибири завершается грозой

Главная Общество
Томск
18:59 26 Мая 2020
ветер, уборка, жара
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томске долгий жаркий период завершился грозой со шквалистым ветром. Сегодня коммунальные службы занимаются уборкой улиц от поврежденных деревьев и веток.

По данным городских властей, диспетчеры городской «Оперативно-дежурной службы» приняли 17 сообщений о повреждении деревьев и два – об обрывах проводов. В ряде случаев происходили локальные отключения электроэнергии, перестали работать несколько светофоров.

«Ночью гроза была на севере Томской области в Новом Васюгане, там было до 25 м/с. Говорят, там даже теплицы летали. В Томске утром были зафиксированы порывы ветра порядка 19 м/с и ливневые осадки», - сообщила ТАСС начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

В Западной Сибири необычно жаркая погода держалась больше месяца. На ближайшие дни синоптики прогнозируют значительное снижение температуры воздуха. Так, в Алтайском крае и Новосибирской области, в ночью местами возможно похолодание до минус 2 градусов.

Фото: официальный портал Томска

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