26 мая
Томск
погода +10 °C
71.14
 
€ 77.79
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Пульмонологическое отделение томской больницы закрыли на карантин

Главная Общество
Томск
18:56 26 Мая 2020
больница, вирус, закрытие
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Томске закрыто на карантин пульмонологическое отделение ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3 им. Альперовича». Он продлится две недели.

По данным главврача медицинского учреждения Андрея Кошеля, у нескольких пациентов в отделении выявили коронавирусную инфекцию. Ранее они были переведены сюда из респираторного госпиталя медико-санитарной части №2 с отрицательными анализами.

Всего COVID-19 был диагностирован у 11 пациентов и девяти медицинских работников. Все они переведены  в респираторный госпиталь МСЧ №2.

«Из числа заразившихся медработников четверо госпитализированы: трое в медико-санитарную часть №2, один – в инфекционное отделение третьей горбольницы. У остальных заболевание протекает бессимптомно, они находятся под медицинским наблюдением дома», - сообщил официальный интернет-портал администрации Томской области.

К сегодняшнему дню в регионе было зарегистрировано 564 случаев заболевания коронавирусом. 203 пациента выздоровело, 10  умерло.

Фото: сайт ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3 им. Альперовича»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Жара в Западной Сибири завершается грозой

Жара в Западной Сибири завершается грозой

26 Мая 2020 г.
Синоптики прогнозируют резкое снижение температуры воздуха
Новости Томска: Власти назвали причины отключения горячей воды в Томске на 4 месяца

Власти назвали причины отключения горячей воды в Томске на 4 месяца

25 Мая 2020 г.
Без водоснабжения будут жители 20 домов
Новости Томска: Карты отдаленных поселков Томска актуализируют с помощью дронов

Карты отдаленных поселков Томска актуализируют с помощью дронов

25 Мая 2020 г.
Беспилотники отсняли 115 квадратных километров территорий
Новости Томска: «Радио Сибирь» начало вещание в Оренбурге

«Радио Сибирь» начало вещание в Оренбурге

22 Мая 2020 г.
Оренбуржцы круглосуточно смогут узнавать самые важные новости и слушать музыку на частоте 89,3 FM.
Новости Томска: Житель Томской области нашел бронзовую статуэтку эпохи раннего средневековья

Житель Томской области нашел бронзовую статуэтку эпохи раннего средневековья

22 Мая 2020 г.
Он передал фигурку в краеведческий музей
Новости Томска: В отдаленных районах Томска появится уличное освещение

В отдаленных районах Томска появится уличное освещение

21 Мая 2020 г.
Будет установлено более 100 фонарей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: В томском вузе организовали курьерскую доставку книг из библиотеки

В томском вузе организовали курьерскую доставку книг из библиотеки

21 Мая 2020 г.
После возвращения книги изолируются на несколько дней
Новости Томска: Неэффективные расходы администрации Томска превысили 214 млн рублей

Неэффективные расходы администрации Томска превысили 214 млн рублей

26 Мая 2020 г.
Общий объем неэффективных расходов бюджета вырос в 8,5 раз
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19