Пульмонологическое отделение томской больницы закрыли на карантин

В Томске закрыто на карантин пульмонологическое отделение ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3 им. Альперовича». Он продлится две недели.

По данным главврача медицинского учреждения Андрея Кошеля, у нескольких пациентов в отделении выявили коронавирусную инфекцию. Ранее они были переведены сюда из респираторного госпиталя медико-санитарной части №2 с отрицательными анализами.

Всего COVID-19 был диагностирован у 11 пациентов и девяти медицинских работников. Все они переведены в респираторный госпиталь МСЧ №2.

«Из числа заразившихся медработников четверо госпитализированы: трое в медико-санитарную часть №2, один – в инфекционное отделение третьей горбольницы. У остальных заболевание протекает бессимптомно, они находятся под медицинским наблюдением дома», - сообщил официальный интернет-портал администрации Томской области.

К сегодняшнему дню в регионе было зарегистрировано 564 случаев заболевания коронавирусом. 203 пациента выздоровело, 10 умерло.

Фото: сайт ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3 им. Альперовича»