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Власти назвали причины отключения горячей воды в Томске на 4 месяца

Главная Общество
Томск
17:45 25 Мая 2020
общество, вода, отключение воды
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Городские власти объяснили причины продолжительного отключения горячей воды в 20 многоэтажках Томска. Провести без горячего водоснабжения четыре месяца жителям придется из-за технически сложной реконструкции теплосетей в районе Телецентра. При этом власти заверяют, что как могли сократили сроки отключения – изначально планировалось проводить ремонт в течение пяти месяцев.

«По проекту организации строительства, который проходил государственную экспертизу, срок выполнения данных работы составляет пять месяцев. Но понимая неудобство населения, мы приняли решение, что максимум в нашем муниципальном контракте и графике производства работ поставим четыре месяца», – пояснил начальник городского департамента капитального строительства Александр Суходолов.

Также на сроки реконструкции повлияли особенности участка: ремонт проводят в перенаселенном микрорайоне с большой разветвленностью сетей. Рабочие заменят изношенные тубы диаметром от 50 до 300 миллиметров, протяженностью более двух километров. На работы выделено 113 млн рублей. Реконструкция позволит обеспечить бесперебойным теплом в зимний период жителей 23 многоэтажек в переулке Пушкина, а также на улицах Партизанской, Пушкина и Яковлева.

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