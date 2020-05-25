Карты отдаленных поселков Томска актуализируют с помощью дронов

Власти актуализируют «Градостроительный Атлас Томска». С помощью дронов специалисты отсняли 115 квадратных километров территорий. Съемка велась с высоты 230 метров.

Полученные данные позволят внести уточнения в карты отдаленных поселков города, участков под ИЖС и садовых товариществ. Актуальные данные нужны для проведения кадастрового учета и точного проектирования социально значимых объектов, газификации отдаленных поселков, а также земельного контроля.

«По поручению мэра Ивана Кляйна проведена аэрофотосъемка отдаленных районов Томска, которые будут использованы для актуализации картографических материалов, размещенных на сайте городской администрации в разделе «Атлас Томска», – сообщили в пресс-службе городской администрации.

На основе снимков, выполненных с помощью беспилотников, будет построена трехмерная модель местности. Результаты работы опубликуют в градостроительном атласе Томска.