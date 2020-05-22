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«Радио Сибирь» начало вещание в Оренбурге

Главная Общество
Томск
16:13 22 Мая 2020
сибирь, сми, радиостанция
Автор: Sibnovosti.ru
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Теперь оренбуржцы круглосуточно смогут узнавать самые важные новости, а также слушать музыку с сибирским характером на частоте 89,3 FM.

«Запуск вещания в Оренбурге – несомненно, новый этап нашего развития в рамках новой концепции станции «Радио нашей страны», – прокомментировал директор управляющей компании «Сибирь Глобал Медиа» Роман Климас. – «Радио Сибирь» давно уже перестало быть локальным брендом, географически работающем только в городах Сибирского федерального округа. Более 20 городов вещания, 5 самостоятельных кластеров с собственными эфирными сетями, 28-летняя история станции, множество профессиональных наград – а теперь и еще один новый пояс вещания в часовой зоне +2. Пусть это прозвучит пафосно, но Сибирь – это и есть Россия».

Ранее «Радио Сибирь» было представлено в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. С запуском вещания в Оренбурге станция получает эфирное присутствие и в Приволжском федеральном округе. На очереди – Тюмень, Нижний Тагил, Бийск и Новокузнецк. Но уже сейчас через спутниковую платформу НТВ Плюс, официальный сайт radiosibir.ru, приложения для платформ iOS и Android станцию можно слушать практически в любой точке мира.

«Музыка с сибирским характером» – это новинки и хиты для широкой аудитории. В эфире «Радио Сибирь» также шоу, развлекательные программы и рубрики с акцентом на путешествия, науку, историю, актуальные события, а также важные новости от «Сибирского агентства новостей». В каждом регионе присутствия «Радио Сибирь» известно также своими многочисленными внеэфирными событиями и социальными акциями, среди которых «Велобум», «Книговорот», «Сибиряк поможет», «Молодая музыка Сибири» и многие другие.

В Оренбургской области партнёром «Радио Сибирь» выступила «Оренбургская медиагруппа» – крупнейший медиахолдинг региона. В ближайшее время с помощью региональных коллег сигнал станции смогут услышать и жители Орска, где «Радио Сибирь» будет доступно на частоте 106,7 FM. Запуск полностью локализованной радиостанции для ОМГ – новый опыт и профессиональный вызов, а для «Радио Сибирь» – это не только расширение зоны вещания, но и новый статус федеральной радиостанции. С открытием новых городов вещания станция выходит к новым рубежам и ставит для себя целью распространение «радио с сибирским характером» по всей стране.

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