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Житель Томской области нашел бронзовую статуэтку эпохи раннего средневековья

Главная Общество
Томск
11:25 22 Мая 2020
общество, археология
Автор: Sibnovosti.ru
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В Томской области местный житель нашел бронзовую статуэтку эпохи раннего средневековья. Это фигурка бобра, которую мужчина обнаружил на территории Колпашевского района. Свою находку томич передал в краеведческий музей. По предварительным оценкам экспертов, фигурка была изготовлена в VI - IX веках нашей эры.

«Предмет культового бронзового литья в виде статуэтки бобра обнаружил на территории Колпашевского района местный житель. Ценный артефакт, датируемый VI - IX столетиями, в соответствии с законом передан в филиал областного краеведческого музея в Колпашеве», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Территорию, на которой была обнаружена статуэтка, скоро признают объектом культурного наследия. Археологам предстоит провести там раскопки и определить границы могильника.

В областном комитете по охране объектов культурного наследия сообщили о наличии в архивах документов, которые свидетельствуют, что там располагались древние захоронения.

Фото: администрация Томска

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