В отдаленных районах Томска появится уличное освещение

В Томске оборудуют уличное освещение на 16 отдаленных от центра города адресам. В пресс-службе мэрии сообщили, что будет установлено 99 железобетонных опор и смонтировано 104 светильника. На эти цели из бюджета выделено 10 млн рублей.

До конца августа поставить фонари обещают у детских садов №№ 62, 40, 38, 66 и школ №№ 35, 42, 19, 4. Освещение должно появится у Академического лицея имени Григория Псахье, а также на улицах Усова, перекрестке Богдана Хмельницкого и поселка Ново-Карьерный,3, у моста по ул. Усть-Керепеть, в деревне Лоскутово на ул. Ленина и в поселке Озерки.

«Два года назад мы определили ключевые векторы развития Томска на ближайшие пять лет. И тогда же я поставил задачу обеспечить равный уровень комфорта и безопасности для всех горожан, независимо от района их проживания. Вместе с томичами мы сформировали планы по установке уличного освещения таким образом, что большая часть работы будет проведена в отдаленных районах – Степановка, Аникино, Академгородок, Черемошники, Усть-Керепеть и других», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Отметим, что в прошлом году в Томске были установлены фонари у школы № 46 и детского сада № 53. По ул. Красноармейской оборудовали 213 новых светодиодных светильников. Появилось дополнительное освещение на ул. Усова.

