21 мая
Томск
погода +15 °C
72.34
 
€ 79.18
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

В отдаленных районах Томска появится уличное освещение

Главная Общество
Томск
11:01 21 Мая 2020
общество
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Томске оборудуют уличное освещение на 16 отдаленных от центра города адресам. В пресс-службе мэрии сообщили, что будет установлено 99 железобетонных опор и смонтировано 104 светильника. На эти цели из бюджета выделено 10 млн рублей.

До конца августа поставить фонари обещают у детских садов №№ 62, 40, 38, 66 и школ №№ 35, 42, 19, 4. Освещение должно появится у Академического лицея имени Григория Псахье, а также на улицах Усова, перекрестке Богдана Хмельницкого и поселка Ново-Карьерный,3, у моста по ул. Усть-Керепеть, в деревне Лоскутово на ул. Ленина и в поселке Озерки.

«Два года назад мы определили ключевые векторы развития Томска на ближайшие пять лет. И тогда же я поставил задачу обеспечить равный уровень комфорта и безопасности для всех горожан, независимо от района их проживания. Вместе с томичами мы сформировали планы по установке уличного освещения таким образом, что большая часть работы будет проведена в отдаленных районах – Степановка, Аникино, Академгородок, Черемошники, Усть-Керепеть и других», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Отметим, что в прошлом году в Томске были установлены фонари у школы № 46 и детского сада № 53. По ул. Красноармейской оборудовали 213 новых светодиодных светильников. Появилось дополнительное освещение на ул. Усова.
 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: В томском вузе организовали курьерскую доставку книг из библиотеки

В томском вузе организовали курьерскую доставку книг из библиотеки

21 Мая 2020 г.
После возвращения книги изолируются на несколько дней
Новости Томска: В Томской области готовят к открытию летние лагеря для детей

В Томской области готовят к открытию летние лагеря для детей

19 Мая 2020 г.
Они примут воспитанников после снятия ограничений из-за коронавируса
Новости Томска: Электропоезд Томск ‑ Тайга доедет только до границы с Кузбассом

Электропоезд Томск ‑ Тайга доедет только до границы с Кузбассом

16 Мая 2020 г.
АО «Кузбасс - пригород» ввело ограничение на межрегиональном маршруте
Новости Томска: «Скрытый патруль» ГИБДД в Томске штрафует нарушителей

«Скрытый патруль» ГИБДД в Томске штрафует нарушителей

14 Мая 2020 г.
За день инспекторы выявили 15 нарушений ПДД
Новости Томска: В Сибири отметили 13 проектов благоустройства

В Сибири отметили 13 проектов благоустройства

13 Мая 2020 г.
Они пополнили федеральный реестр лучших практик
Новости Томска: Томичи могут выбрать территории для благоустройства

Томичи могут выбрать территории для благоустройства

12 Мая 2020 г.
На рейтинговое голосование выставлено 62 объекта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Экспорт томского кедрового ореха вырос в 219 раз

Экспорт томского кедрового ореха вырос в 219 раз

19 Мая 2020 г.
Его отправили в Китай, Казахстан и Германию
Новости Томска: Томские предприятия смогут получить компенсацию затрат на ЖКХ

Томские предприятия смогут получить компенсацию затрат на ЖКХ

20 Мая 2020 г.
Власти региона выделят на это 60 млн рублей
Новости Томска: Следователи проверяют законность применения полицией силы к жителю Томской области

Следователи проверяют законность применения полицией силы к жителю Томской области

20 Мая 2020 г.
Посетитель торгового центра Северска отказался надеть медицинскую маску
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19