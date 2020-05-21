В томском вузе организовали курьерскую доставку книг из библиотеки

Библиотека Томского государственного университета (ТГУ) организовала курьерскую доставку изданий на дом. Идею ректору вуза предложили студенты-филологи.

Курьеров для этой работы нашли с помощью биржи труда UniProfi. Как рассказал в эфире «Радио Сибирь» и. о. заведующего отделом обслуживания научной библиотеки ТГУ Андрей Кузьмин, первая доставка была осуществлена 15 мая – шесть книг для двух заказчиков.

Книги выдают на читательский билет удаленно, курьеры в масках и перчатках привозят их по указанному в запросе адресу в Томске по вторникам и пятницам. Вернуть издания можно также через службу доставки.

По словам Андрея Кузьмина, возвращенные книги изолируются от остальных примерно на десять дней.

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