В Томской области готовят к открытию летние лагеря для детей

Глава Томска Иван Кляйн поручил подготовить к открытию загородные летние лагеря для детей и пришкольные площадки. Они должны быть готовы к приему воспитанников после снятия ограничений из-за коронавируса. При этом решено, что отдых детей будет проходить в особом формате: смены в загородных лагерях будут продолжаться по две недели, а родителям запретят навещать детей. На территориях детских лагерей сейчас проводят противоклещевую обработку, проверяют системы пожарной безопасности, вывозят мусор, выполняют текущий ремонт.

«Безусловным приоритетом является безопасность детского отдыха. По мере отмены ограничительных мероприятий загородные лагеря Томска и пришкольные площадки будут открыты, и мы к этому должны быть готовы. К моменту, когда будет принято окончательное решение, все лагеря должны получить положительные санитарно-эпидемиологические заключения», - сообщил Иван Кляйн в ходе аппаратного совещания в администрации.

Напомним, что до 31 мая в Томской области объявлен режим самоизоляции, жителей также обязали носить защитные маски в общественных местах.