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Электропоезд Томск ‑ Тайга доедет только до границы с Кузбассом

Главная Общество
Томск
14:01 16 Мая 2020
поезд, маршруты, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
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С сегодняшнего дня томичи не смогут попасть в Кузбасс на электропоезде Томск ‑ Тайга. Об этом проинформировал томичей департамент транспорта, дорожной деятельности и связи региона.

В департаменте ссылаются на решение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, касающееся работы АО «Кузбасс - пригород».  

«С 16 мая билеты на все пригородные поезда «Томск – Тайга» будут продаваться только до станций, находящихся на территории Томской области. Движение поездов будет осуществляться в соответствии с действующим расписанием», - дается разъяснение на официальном интернет-портале администрации Томской области.

По данным кемеровского областного штаба, за последние сутки в Кузбассе зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство из них – в Новокузнецке.

Фото: сайт АО «Кузбасс - пригород»

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