«Скрытый патруль» ГИБДД в Томске штрафует нарушителей

В Томске инспекторы ГИБДД приступили к скрытому патрулированию улиц. Дорожные полицейские передвигаются по магистралям на служебном автомобиле без опознавательных знаков и проблесковых маячков. При этом они ведут фото и видеофиксацию нарушений. За первый день работы инспекторы составили протоколы в отношении 15 нарушителей. Четверо из них управляли автомобилем без водительского удостоверения.

«Сотрудников из скрытого экипажа сопровождают мотопатрули. Работу всех инспекторов координирует мобильный штаб ДПС на автомобиле, оснащенном современной компьютерной техникой, необходимой для оперативного составления административных материалов в области обеспечения безопасности дорожного движения», – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ГИБДД напоминают горожанам о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Поездки на авто лучше свести к минимуму.